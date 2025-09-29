Exhortan a vacunarse por temporada invernal

Autoridades de salud recomiendan mantener completo el esquema de vacunación, principalmente en menores y personas de la tercera edad, con el fin de evitar enfermedades que pongan en riesgo su vida.

Citaron que conforme vaya avanzando el año es posible la llegada de los cambios bruscos de temperatura en la región, por lo que llegan también con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias.

"Para las temporadas invernales, hay que prevenir con anticipación, por eso es el tema de completar esquemas de vacunación ahorita en el mes de finales de octubre, principios de noviembre, empezamos con la aplicación de la vacuna de la influenza y de la neumonía y del COVID. Empezamos con una vacunación intensiva para poder cubrir a toda la población de Reynosa y poder evitar o prevenir que alguna gripe se pueda llegar a complicar y convertirse en neumonía", mencionó Ileana Villarreal Cantú, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 4.

Asimismo, detalló que existen muchos casos de enfermedades respiratorias, que se pueden llegar a complicar de acuerdo a la evolución y el estado de salud del paciente, y cómo se haya contagiado, por lo que dependerá de cada una de estas situaciones, la patología y el diagnóstico, de ahí la importancia de acudir al médico ante los primeros síntomas.

Antes de concluir, exhortó a la población a utilizar los servicios de salud, dijo, es importante la prevención para evitar complicaciones mayores.



