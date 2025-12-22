Exhortan a renovar placas y los derechos vehiculares

El Gobierno de Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a realizar a tiempo la renovación de placas y el pago de derechos vehiculares, trámite que ya se encuentra disponible y que es obligatorio para mantener en regla la circulación de los automóviles.

De acuerdo con la información oficial, el costo de las nuevas placas y derechos vehiculares es de 2 mil 603 pesos.

Para llevar a cabo el trámite, las personas propietarias deben presentar copia de identificación oficial vigente INE, RFC, CURP, comprobante de domicilio y las placas anteriores del vehículo.

Las autoridades estatales informaron que el procedimiento puede realizarse de manera presencial en la Oficina Fiscal o bien a través de la plataforma digital de la Secretaría de Finanzas del estado, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y reducir tiempos de espera.

OFICINA FISCAL ABIERTA

Durante estas temporada decembrina, la Oficina Fiscal de Reynosa, ubicada en la colonia Longoria, permanecerá abierta en el mismo horario, a fin de que los contribuyentes puedan realizar los diversos trámites.

Al igual que otras dependencias estatales, la Oficina Estatal permanece activa para atender expedición de licencias de manejo, cambio de propietario, entre otros.



