Exhibe fiscal al alcalde: Entrevista del fiscal con Ciro Gómez Leyva

Ramírez Castañeda, fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, concedió una entrevista telefónica para el programa de radio del periodista Ciro Gómez Leyva.

Antes de comenzar la entrevista con el fiscal, Gómez Leyva describió que el alcalde con licencia le declaró que había órdenes de aprehensión contra todos los alcaldes de Morena en Tamaulipas.

El mismo Gómez Leyva aclaró que Peña Ortiz matizó su declaración y sólo dijo que algunos alcaldes tienen orden de aprehensión. También dijo que Peña Ortiz afirmó que no había tenido acceso a la carpeta de investigación en su contra.

¿Hay orden de aprehensión contra la mayoría de los alcaldes de Morena en Tamaulipas?, preguntó Ciro Gómez Leyva.

Lo que comenta el señor Carlos Víctor Peña Ortiz es una absoluta mentira. En principio, esta Fiscalía no emite órdenes de aprehensión, la Fiscalía presenta sus carpetas, integra sus carpetas con pruebas y solicita ante un Juez de Control, lo conducente en este caso, es un Juez de Control el que emitió la orden de aprehensión en contra del señor Carlos Víctor Peña Ortiz.

Ciro Gómez Leyva permitió al fiscal Ramírez Castañeda exponer los hechos de la investigación contra Peña Ortiz.

"Pero quisiera atender, si me lo permites, el origen de esta denuncia. Esta denuncia proviene del 5 de febrero del 2021. El denunciante es Marcelo Olán Mendoza, él es un abogado que preside una asociación de abogados en Acción y Reacción y él fue el que presenta la denuncia y no sólo eso, aporta las pruebas desde el día 5 de febrero 2021 y luego acude a la Fiscalía el 30 de marzo del 2021 a ratificar su denuncia.

Me adelanto un poco a los tiempos, posteriormente su denuncia, una vez que Carlos Víctor Peña Ortiz toma protesta como alcalde, le da un puesto de director de la Controlaría Social en el Municipio. Su denunciante es premiado con un cargo de director. Esto es muy importante para que la ciudadanía conozca en principio quién es el que denuncia y la fecha, que es el 5 de febrero del 2021, no es un tema nuevo.

La orden de aprehensión tampoco es nueva. La orden de aprehensión la giró el Juez el 18 de mayo del 2021", explicó el Fiscal.

Y agregó: Algo muy importante que él comentaba (Carlos Víctor Ortiz Peña) que no se le ha dado acceso a la carpeta. Esto es absoluta mentira. Porque nosotros como autoridades al rendir un informe justificado tenemos que darle a conocer a él, los hechos de la denuncia, el contenido de la carpeta, su defensa tuvo plenamente acceso a la carpeta. Entonces que no diga que no se le ha dado acceso a la carpeta.

- Dice que viene de regreso, fiscal, interviene Ciro Gómez Leyva.

"Bienvenido. Lo estamos esperando".

- Por otra parte, presentaron, en el último año, carpetas ante juez por hechos delictivos contra otro alcalde de Tamaulipas?

Esta Fiscalía Anticorrupción sólo tiene orden de aprehensión contra él (Carlos Víctor Peña Ortiz) y tenemos otro caso más, que aún no hay orden de aprehensión, ha citado en varias ocasiones por un Juez de Control y me refiero al alcalde de la capital. (Eduardo Gattás Báez).

Pero él es otro tema. Su caso es por sus vínculos con Sergio Carmona, el empresario de Reynosa, que fue asesinado en Nuevo León.

- ¿Son los dos únicos casos?

Son los únicos dos casos de lo que compete a esta Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal le pidió la palabra a Ciro Gómez Leyva para continuar con el tema de Peña Ortiz.

"Quisiera referirme a los hechos del señor Carlos Víctor Peña Ortiz.

El delito es de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Mejor conocidos como lavado de dinero.

Me llama la atención lo que él comentaba en relación a los bienes que adquirió.

- Que recibió dinero de sus padres, interrumpió Gómez Leyva.

- Es correcto.

Compró dos propiedades en 2014. Compró dos ranchos de 750 hectáreas, cada uno, en total son mil 500 hectáreas, y ambos los compró en 4 millones 500 mil pesos y los escrituró a valor catastral, que a valor comercial valen el doble. Ese es un tema.

El otro tema es que por control judicial solicitamos información financiera y encontramos que en julio del 2015 el joven tiene depositado en una cuenta de banco un millón de dólares. Esto es el 2015 y en 2014 compra los ranchos. Ni siquiera era contribuyente y él se da de alta en Hacienda en agosto de 2016.

Las autoridades fiscales nos informan que no tiene ninguna sola de sus obligaciones fiscales cumplida.

De tiempo transcurrido a la fecha un depósito de estas cantidades en dólares y pesos se tiene que declarar ante las autoridades fiscales porque se considera un ingreso.

´Pendientes´

- Marco Antonio Silva, periodista y colaborador de Ciro Gómez Leyva le realizó una pregunta al Fiscal. ¿Al día de hoy cuántas carpetas de investigación hay en contra de personajes de Morena, me refiero a diputados locales, regidores, síndicos, dirigentes del partido en Tamaulipas?

- La del señor Carlos Peña y el alcalde de la Capital (Eduardo Gattás Báez).

¿Nadie más, ni un sólo diputado local ni un síndico, ni un regidor, ni dirigente de partido ni el candidato, nadie más, Fiscal?

- Sí hay carpetas, pero están en fase de investigación. No hay órdenes de aprehensión.

Por eso la pregunta es bien concreta, cuántas carpetas de investigación hay contra personajes de Morena.

- Son cinco carpetas.

Pregunta de Ciro Gómez Leyva. ¿Sabe que alegan persecución por parte de la autoridad, del gobierno en alianza con la Fiscalía Anticorrupción?

- Puede ser por el origen y los tiempos, no es una carpeta ni una investigación que se haya dado hace un par de semanas o meses ni en este proceso electoral. Como le comento, esto viene de la denuncia que presentó Marcelo Olán Mendoza, el 5 de febrero del 2021.

Fiscal Raúl Ramírez Castañeda.