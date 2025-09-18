Aplican exámenes de primaria y secundaria

Se realizaron un total de 26 exámenes, de los cuales 5 correspondieron a nivel primaria y 21 a secundaria.

La actividad contó con la participación de 25 jóvenes voluntarios del Instituto Tecnológico de Reynosa, quienes apoyaron de manera activa en la organización y seguimiento de la evaluación.

Estrella García Rodríguez, técnico docente capacitadora, del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, supervisó y brindó orientación a los participantes en esta jornada.

El programa Alfabetizatec busca abrir oportunidades educativas para jóvenes y adultos que desean concluir su formación básica, con la finalidad de impulsar la superación personal y abatir el rezago educativo en el país en colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Los jóvenes universitarios, apoyan a los adultos a terminar su educación básica, gracias a un convenio nacional.



