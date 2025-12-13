Celebran posada con niños en la Almaguer

La magia de la Navidad llegó anticipadamente a la colonia Almaguer, donde el Presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, acompañado de su esposa Verónica Garza de Prieto, convivió con más de 300 niñas y niños durante una posada llena de alegría, música, juegos y espíritu comunitario.

Desde las primeras horas de la tarde, la plaza de la colonia comenzó a llenarse de familias enteras: niños entusiasmados, papás sonrientes y abuelitos que, con nostalgia en los ojos, revivían las tradiciones navideñas de su infancia.

¿Cómo fue la celebración navideña en Almaguer?

La posada se transformó en un punto de encuentro donde todas las generaciones compartieron un mismo sentimiento: el deseo de celebrar juntos y fortalecer los lazos que hacen grande a la comunidad de Almaguer.

Diversión, risas y sorpresas para los pequeños

Entre juegos mecánicos, inflables, animaciones infantiles y la entrega de sorpresas, los pequeños vivieron una tarde en la que la ilusión navideña estuvo presente en cada rincón de la plaza. Los niños bailaron, rieron y participaron en actividades pensadas especialmente para ellos, mientras Humberto Prieto y Verónica Garza convivían de manera cercana, escuchando historias, saludando a las familias y compartiendo momentos que quedaron capturados en sonrisas espontáneas.

Detalles de la posada navideña en la comunidad

Durante la convivencia, el diputado Humberto Prieto Herrera destacó la importancia de realizar eventos que fortalezcan las tradiciones y fomenten la unión familiar, especialmente en épocas donde la comunidad busca espacios de paz y esperanza. "La Navidad es un recordatorio de lo valioso que es estar unidos. Hoy convivimos con cientos de familias que nos abrieron su corazón y nos permitieron celebrar junto a sus hijos. Seguiremos trabajando con compromiso para mantenernos cerca de la gente y construir juntos una comunidad más fuerte y más humana", expresó.

Verónica Garza, por su parte, compartió palabras de cariño hacia los pequeños, agradeciendo la calidez con la que las familias recibieron la posada y subrayando la importancia de generar momentos que nutran el espíritu y fortalezcan los valores.

Impacto de la posada en las familias de Almaguer

Al finalizar la tarde, la plaza de Almaguer quedó envuelta en el eco de las risas infantiles, los abrazos de despedida y la certeza de que la Navidad brilla más cuando se comparte. La posada no solo marcó el inicio de las festividades decembrinas, sino que también reafirmó el compromiso del diputado Humberto Prieto Herrera de trabajar de manera cercana y humana con las familias de la comunidad.

Prieto Herrera destacó la importancia de generar actividades que permitan a las niñas y niños vivir tradiciones como la posada.