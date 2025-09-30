Llevan a cabo ´Parrilleros con Causa 2025´

Este fin de semana se llevó a cabo en Reynosa el evento denominado "Parrilleros con Causa 2025", el cual fue organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC Reynosa) y el Club Rotario Reynosa Centenario.

Dicho evento tuvo como finalidad el recaudar recursos para beneficiar a personas que requieren sillas de ruedas, logrando la entrega directa de 15 unidades a igual número de ciudadanos durante el evento.

Una competencia con causa que logró reunir a distintos organismos empresariales, dependencias, universidades y colegios profesionales, quienes participaron con entusiasmo en una competencia de asado en la que, más allá de los premios, prevaleció la convivencia, el compañerismo y el compromiso social.

La jornada inició a partir del mediodía con el encendido de las parrillas, y a partir de las 2:00 p.m. los equipos presentaron sus platillos en bloques de 15 minutos, aplicando técnicas como asado directo, ahumado y cocción combinada.

El jurado calificador, conformado por expertos, premió a los tres equipos con mayor puntaje, destacando el esfuerzo, sabor y presentación de sus platillos. Fueron los equipos conformados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa y otras representaciones de dependencias, quienes resultaron merecedores del primero, segundo y tercer lugar.

Al respecto, el presidente del Consejo Directivo de CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa, reconoció el impacto positivo de esta iniciativa. "En CANACO Reynosa creemos firmemente que el desarrollo económico y el compromiso social deben ir de la mano.

Participar en ´Parrilleros con Causa´ fue una oportunidad para convivir, colaborar y, sobre todo, contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Agradezco a los organizadores por su invitación y felicito a todos los equipos por hacer de este evento una verdadera fiesta de solidaridad".