Invitan a baile con causa organismo altruista local

Invitan a baile con causa organismo altruista localSe busca recaudar fondos para ayudar a comunidades marginadas en Reynosa y otros estados.
Continuando con su labor altruista y a fin de cumplir con su agenda de eventos anuales, José Luis Jiménez Casas, presidente y fundador de la Asociación Civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones, anunció que el próximo sábado 6 de diciembre se estará llevando a cabo su evento Cumbia con Causa, el cual tendrá lugar en el Polideportivo de Reynosa, llevando a la población un espectáculo musical, así como un mercado de emprendedores, esto con la finalidad de recaudar fondos para repartir juguetes y despensas en zonas rurales de la ciudad de Reynosa, Álamo, Veracruz, así como zonas marginadas en el estado de Hidalgo.
¿Cuál es el objetivo del evento?
A lo largo de los años, se puede decir que hemos hecho labor altruista; hemos trabajado a través de grupos musicales locales de aquí de Reynosa, Tamaulipas, pero en esa ocasión invitamos a Selva Negra a participar en nuestro evento con causa, ya que cada año organizamos un evento musical; hoy se llama Ven a bailar por una causa. Con eso estarán comprando lo que son juguetes, cobijas y despensas. Invitamos a toda la ciudadanía a que sea más humanista y que nos puedan apoyar en este proyecto", detalló Jiménez.