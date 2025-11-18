Invitan a baile con causa organismo altruista local

Continuando con su labor altruista y a fin de cumplir con su agenda de eventos anuales, José Luis Jiménez Casas, presidente y fundador de la Asociación Civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones, anunció que el próximo sábado 6 de diciembre se estará llevando a cabo su evento Cumbia con Causa, el cual tendrá lugar en el Polideportivo de Reynosa, llevando a la población un espectáculo musical, así como un mercado de emprendedores, esto con la finalidad de recaudar fondos para repartir juguetes y despensas en zonas rurales de la ciudad de Reynosa, Álamo, Veracruz, así como zonas marginadas en el estado de Hidalgo.

¿Cuál es el objetivo del evento?