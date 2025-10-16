Organizan el EME Fest con toque internacional

Con un ambicioso proyecto que iniciaron desde principios de este 2025, un grupo de talentosos jóvenes reynosenses se dieron a la tarea de organizar, coordinar y reunir en nuestra ciudad a personalidades de relevancia nacional e internacional dentro del mundo de la mercadotecnia y emprendimiento empresarial, en lo que denominaron EME FEST, evento que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre, tanto de manera interactiva como presencial en las instalaciones del Centro de Convenciones Expo Tam.

Está catalogado como un espacio en el cual tanto líderes empresariales como instituciones educativas, estudiantes y la población en general tendrán la oportunidad de ampliar su red de contactos, proveedores o clientes gracias al enfoque con el que se desarrolla dicho evento.

Cabe señalar que ya se han sumado distintas empresas locales, así como representantes de instituciones educativas de gran prestigio en la región, ya que coinciden en que la ciudad requiere eventos de esta naturaleza para activar el talento de las nuevas generaciones a través de nuevas herramientas, así como de la experiencia de éxito de representantes que se encuentran al frente de empresas nacionales e internacionales.