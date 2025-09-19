Celebrarán edición 17 del Picnic Nocturno

El próximo 20 de septiembre se llevará a cabo la edición número 17 del Pícnic Nocturno, un espacio de recreación, cultura y convivencia familiar que se realiza en las instalaciones del Parque Cultural.

La actividad es organizada por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el Parque Cultural Reynosa, en coordinación con Acto Experimental.

En el evento los asistentes podrán disfrutar de lecturas, presentaciones musicales, así como la participación de emprendedores y expositores del comercio local.

El encuentro tendrá lugar en las áreas verdes del recinto cultural en un horario de 19:00 a 22:00 horas.

La entrada es gratuita y los organizadores hacen un llamado a las familias para sumarse a este evento.