Preocupa a IP falta de oncólogos

El caso de una paciente con cáncer que alzó la voz durante un evento de concientización sobre el cáncer de mama, organizado por el personal médico del IMSS de Especialidades 270 en Reynosa, desató una ola de reacciones en redes sociales y puso sobre la mesa las carencias que enfrenta el sistema de salud en la región.

El incidente ocurrió en las instalaciones del hospital, ubicado sobre la carretera Reynosa-San Fernando, kilómetro 104, donde la mujer denunció públicamente la falta de medicamentos y atención especializada para pacientes oncológicos. Su testimonio, captado en video y ampliamente compartido en plataformas digitales, generó indignación y solidaridad entre los usuarios.

En respuesta, representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO SERVYTUR Reynosa) emitieron un posicionamiento en el que manifestaron su respaldo a los derechohabientes del IMSS y reiteraron su preocupación por la grave escasez de médicos especialistas en la institución.

En la foto, la mujer que llevó a empresarios a exigir soluciones.

Los empresarios reconocieron que esta problemática no es atribuible a las direcciones locales de los hospitales, sino que obedece a deficiencias estructurales y presupuestales a nivel nacional que han impactado directamente en la calidad de la atención médica.Los empresarios reiteraron su preocupación por la falta crítica de médicos especialistas en el IMSS, situación que impacta directamente en la atención a los derechohabientes y que reconocen que no depende de las direcciones locales de los hospitales, sino de factores estructurales y presupuestales a nivel nacional.

Indicaron que han trabajado de manera coordinada con el nuevo Director General del Hospital General del IMSS 270, quien, a pesar de contar apenas con un mes al frente de este hospital, posee una amplia trayectoria dentro del Instituto.

Informaron que la falta de especialistas no es un problema local, ya que las contrataciones se realizan a través de un “draft” anual en la Ciudad de México, donde se asignan las plazas disponibles a nivel nacional.

Luego de estudiar la problemática, anunciaron que estarán trabajando en conjunto con las direcciones de los hospitales del IMSS en Reynosa, la Delegación del IMSS Tamaulipas, con la finalidad de ofrecer un paquete de incentivos que haga más atractiva la contratación de especialistas en el próximo draft, para fortalecer la atención médica en nuestra ciudad.

Informaron que continuarán insistiendo ante nuestros representantes nacionales del sector patronal en el Consejo del IMSS que se garantice una distribución presupuestal más justa para Tamaulipas, pues la crisis en el sistema de salud público requiere de mayores recursos federales para enfrentar el déficit de personal, infraestructura y medicamentos.

Al respecto, Gildardo López Hinojosa, presidente de la CANACO SERVYTUR Reynosa, mencionó: “Reconocemos el esfuerzo del nuevo director del IMSS 270 y de su equipo de trabajo. Desde en el sector empresarial reafirmamos nuestro compromiso de colaborar y de insistir ante las autoridades federales para que Reynosa y Tamaulipas reciban los recursos humanos y presupuestales que merecen”.

GRITO A LOS CUATRO VIENTOS

¿De qué sirve el moño rosa sino atienden a los pacientes?. Si el cáncer no se atiende a tiempo mata. Con estas frase la Sra. Angélica Allison, sobreviviente de cáncer trató de concientizar a los directivos, médicos y a todo el personal de la Clínica 270 del IMSS acerca de la urgente necesidad de que esta institución atienda rápido a los pacientes, cuente con especialistas, que éstos tengan vocación de servicio y que se tenga el equipo especializado que se requiere para atacar esta terrible enfermedad.

Aquí no hay apoyo para las personas con cáncer gritó a los cuatro vientos.