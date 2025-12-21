Realizan evento con causa para beneficiar 10 mil niños

Con el objetivo de llevar apoyo y esperanza a la niñez en situación vulnerable, la asociación civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones, presidida y fundada por José Luis Jiménez Casas, realizó con éxito un evento con causa en la colonia San Valentín, en el municipio de Reynosa.

¿Qué acciones se llevaron a cabo en el evento?

Durante una entrevista, Jiménez Casas destacó que el evento fue una experiencia noble y significativa, agradeciendo la participación de vecinos, organizadores y colaboradores que hicieron posible la actividad. "Queremos que todo se maneje con transparencia y honestidad. Agradezco profundamente a la colonia San Valentín por sumarse a esta causa y apoyar a la asociación", expresó.

El presidente de la asociación reconoció el respaldo de diversas personas y agrupaciones, entre ellas Calixto Méndez, José Gaona de Mix Sonidero, José Antonio, quien brindó difusión al evento, así como a emprendedores y más de 20 grupos musicales locales de Reynosa. Entre los grupos destacados se encuentran Fuerza Salvaje, Pocho Cumbia, Héctor Báez y sus Teclados y Selva Negra, cuyo evento fue considerado uno de los más significativos de la asociación.

Gracias a lo recaudado, se estima que alrededor de 10 mil niños serán beneficiados. Parte del apoyo será destinado a comunidades de Reynosa, principalmente en la colonia San Valentín, donde se busca beneficiar al menos a dos mil menores.

Detalles sobre la entrega de juguetes en Reynosa

Asimismo, otra parte de los donativos será enviada al municipio de Álamo, Veracruz, una zona afectada recientemente por desastres naturales, donde se calcula que cerca de dos mil niños recibirán ayuda social.

En cuanto a las fechas y lugares de entrega, José Luis Jiménez informó que el 27 de diciembre se realizará una entrega de juguetes en el Ejido Banco de Corrales, beneficiando aproximadamente a 700 niños. Posteriormente, en la colonia San Valentín, se llevará a cabo otra entrega para alrededor de 800 menores. Finalmente, el 6 de enero, la ayuda será trasladada a Veracruz como parte de la misión social de la asociación.

La asociación civil, que cuenta con cuatro años de trayectoria, ha realizado anteriormente eventos musicales y culturales con causa, siempre enfocados en apoyar a niños de escasos recursos. Su sede oficial se encuentra en el Hotel Astromundo, ubicado en la calle Juárez y Guerrero, donde la ciudadanía puede realizar donaciones de juguetes, despensas, cobijas, artículos domésticos, útiles escolares, calzado escolar y medicamentos.

Impacto del evento en la comunidad de San Valentín

"Somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudar a quienes menos tienen, especialmente a los niños de Reynosa y de otras comunidades que enfrentan situaciones difíciles", señaló Jiménez Casas, quien concluyó agradeciendo a los ciudadanos que se sumaron a esta causa solidaria y enviando una bendición a todas las personas que apoyan este esfuerzo comunitario.