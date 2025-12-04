Secundaria 16 de Reynosa se corona como la número 1 estatal

La Escuela Secundaria General No. 16 "Profesor Eduardo Peña Vélez", con sede en Reynosa, se colocó a la cabeza de los resultados de la evaluación estatal Tamaulipas Aprende, al ser reconocida como el plantel con el desempeño más sobresaliente en la edición más reciente de esta prueba diagnóstica.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), esta evaluación permite conocer con precisión el nivel académico de los estudiantes, identificar áreas prioritarias de atención y reforzar las estrategias aplicadas en las aulas. La prueba se aplica de manera simultánea en todo el estado, lo que facilita la comparación entre escuelas y el diseño de acciones de mejora sustentadas en datos.

Importancia de la evaluación Tamaulipas Aprende

El director de la Secundaria 16, Valdemar Guerrero Bocanegra, explicó que el resultado obedece en gran parte a la libertad de acción y al respaldo que se otorga a cada maestro para desarrollar su trabajo en el aula. Destacó además que la planta docente está integrada por profesores con alta preparación, entre ellos alrededor de 15 que alcanzaron los primeros lugares en el examen UZICAM de su primera generación, lo que afirmó ha sido decisivo para consolidar el rendimiento académico del plantel.

Reconocimiento a la labor docente en la Secundaria 16

Durante la entrega del reconocimiento, Guerrero Bocanegra subrayó también la importancia de la labor realizada por las escuelas primarias de las que provienen los alumnos. Señaló que la sólida formación inicial, especialmente en habilidades de lectura y comprensión, ha sido un factor clave para el buen desempeño de los estudiantes en esta evaluación estatal.

Gracias a un modelo de enseñanza libre, tanto personal docente como alumnos lograron llegar a este resultado.