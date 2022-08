Enfrentan con estudios básicos desafío laboral

"Volví a estudiar porque quiero por lo menos terminar la primaria; la había dejado porque un día andaba perdido, no sabía qué hacer; ya no fui", dijo Braulio, un menor de 12 años de edad que decidió avanzar en sus estudios básicos .

Fue casi un año sin estudiar, pero decidió acudir al Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos y a través de exámenes terminar su primaria.

"Quise volver, quiero terminar mi primaria, les digo que no dejen de estudiar como yo, que no cometan el mismo error que yo, que sigan adelante", expresó Braulio.

Luisa Fernanda Tobias Murillo, de 15 años de edad había dejado de estudiar desde los 12, terminó solamente la primaria, por lo que después de años decidió regresar para concluir su secundaria.

"Es para tener trabajo, me piden primaria y secundaria para trabajar; sí hace falta, no se aún dónde me dicen que necesito el certificado. Que sigan estudiando, es importante para cuando quieran como yotrabajar", dijo.