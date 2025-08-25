En una semana mas retornan miles a clases

En una semana, miles de estudiantes de diversos niveles educativos en Reynosa, retomarán sus actividades escolares, marcando el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

El próximo lunes 01 de septiembre, los estudiantes vuelven a las aulas, tanto en educación básica, medio superior y universidad.

En esta semana, las madres y padres de familia hacen los últimos detalles de los preparativos buscando útiles, uniformes y calzado.

Autoridades educativas han exhortado a padres y tutores a anticipar trámites y compras para evitar contratiempos de último momento, recordando la importancia de presentar documentación actualizada como actas de nacimiento y la CURP certificada.

Comerciantes tienen incremento en las ventas, especialmente en papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes.

El nuevo ciclo escolar representa también un reto para directivos y docentes, quienes afinan detalles para recibir a la comunidad estudiante.