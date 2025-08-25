En una semana mas retornan miles a clases

En una semana mas retornan miles a clasesMiles de estudiantes en Reynosa retoman actividades escolares
En una semana, miles de estudiantes de diversos niveles educativos en Reynosa, retomarán sus actividades escolares, marcando el inicio del ciclo escolar 2025-2026.
El próximo lunes 01 de septiembre, los estudiantes vuelven a las aulas, tanto en educación básica, medio superior y universidad.
En esta semana, las madres y padres de familia hacen los últimos detalles de los preparativos buscando útiles, uniformes y calzado.
Autoridades educativas han exhortado a padres y tutores a anticipar trámites y compras para evitar contratiempos de último momento, recordando la importancia de presentar documentación actualizada como actas de nacimiento y la CURP certificada.
Comerciantes tienen incremento en las ventas, especialmente en papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes.
El nuevo ciclo escolar representa también un reto para directivos y docentes, quienes afinan detalles para recibir a la comunidad estudiante.