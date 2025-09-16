Celebran miles de estudiantes Desfile de la Independencia

Con la entusiasta participación de 3,000, en su gran mayoría estudiantes de escuelas de distinto nivel, se celebró hoy el tradicional desfile cívico escolar.

Los contingentes recorrieron distintas arterias céntricas de la ciudad, partiendo desde la plaza Niños Héroes hasta llegar a la presidencia municipal.

A su paso, los grupos estudiantiles fueron ovacionados por quienes acudieron a admirar el desfile.

Autoridades militares, civiles y educativas aplaudieron la participación de quienes participan en el Desfile de la Independencia de México.