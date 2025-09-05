Reynosa

Se sumergen en mundo real con visita a Logimex

Conocen el funcionamiento, sus departamentos, incluyendo la administración, finanzas, taller, patios, mejora continua y compras
  • Por: Ana de León
  • 05 / Septiembre / 2025 -
Además de conocer de cerca los aspectos operativos más importantes en el campo laboral, recibieron información relevante sobre la mejora continua.

Con la finalidad de acercar a los alumnos de la carrera de Logística de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte experiencias cercanas respecto a actividades propias de su especialidad directamente en el campo laboral, se realizó una visita a las instalaciones de la empresa LOGIMEX, especializada en servicios internacionales de transporte y carga de mercancías.

Acompañados por Juan Ángel Marroquín Vergara, docente de la carrera, estudiantes de tercer cuatrimestre, grupos "A", "B", "C" y "D" de la carrera de Logística, Área Cadena de Suministros, tuvieron la oportunidad de recorrer distintas áreas.

Asimismo, conocieron el funcionamiento general de la empresa y sus distintos departamentos, incluyendo administración, finanzas, taller, patios, mejora continua, compras, ventas y áreas de descanso para choferes.

Como primera actividad, se ofreció a los asistentes una plática de seguridad donde se explicaron las normas internas y el uso del equipo de protección personal.

Posteriormente, el personal de LOGIMEX guió a los estudiantes por las instalaciones, brindando explicaciones técnicas sobre los procesos operativos, logísticos y administrativos de la empresa.

Entre los aspectos a destacar de esta visita industrial se encuentra la exposición de metodologías clave como el análisis de causa raíz, herramientas de calidad y la implementación de la metodología 5S, fundamentales en la mejora continua dentro de la industria del transporte.

Alumnos de la carrera de Logística de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte visitaron la empresa LOGIMEX.

