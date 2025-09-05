Se sumergen en mundo real con visita a Logimex

Con la finalidad de acercar a los alumnos de la carrera de Logística de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte experiencias cercanas respecto a actividades propias de su especialidad directamente en el campo laboral, se realizó una visita a las instalaciones de la empresa LOGIMEX, especializada en servicios internacionales de transporte y carga de mercancías.

Acompañados por Juan Ángel Marroquín Vergara, docente de la carrera, estudiantes de tercer cuatrimestre, grupos "A", "B", "C" y "D" de la carrera de Logística, Área Cadena de Suministros, tuvieron la oportunidad de recorrer distintas áreas.

Asimismo, conocieron el funcionamiento general de la empresa y sus distintos departamentos, incluyendo administración, finanzas, taller, patios, mejora continua, compras, ventas y áreas de descanso para choferes.

Como primera actividad, se ofreció a los asistentes una plática de seguridad donde se explicaron las normas internas y el uso del equipo de protección personal.

Posteriormente, el personal de LOGIMEX guió a los estudiantes por las instalaciones, brindando explicaciones técnicas sobre los procesos operativos, logísticos y administrativos de la empresa.

Entre los aspectos a destacar de esta visita industrial se encuentra la exposición de metodologías clave como el análisis de causa raíz, herramientas de calidad y la implementación de la metodología 5S, fundamentales en la mejora continua dentro de la industria del transporte.