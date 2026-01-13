Visitan estudiantes áreas especializadas

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, del área de Procesos Productivos, de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), realizaron una visita industrial a la empresa Servicios Industriales ROCOVH, como parte de las estrategias de vinculación que la institución impulsa para fortalecer la relación entre la academia y el sector productivo.

¿Qué aprendieron los estudiantes en la visita a ROCOVH?

Durante el recorrido guiado por las instalaciones de la empresa, las y los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer de manera directa los procesos de maquinado, automatización y soldadura que se implementan en el entorno industrial, así como los estándares de calidad, seguridad y operación que rigen estas actividades. Esta experiencia permitió a los estudiantes observar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el aula, favoreciendo un aprendizaje significativo y contextualizado.

Asimismo, el acercamiento con profesionales del sector industrial contribuyó al fortalecimiento de sus competencias técnicas y profesionales, al tiempo que les brindó una visión más amplia sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria en la región. Este tipo de actividades académicas fomenta el desarrollo de habilidades clave como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptación a entornos productivos reales.

Acciones de vinculación entre UTTN y el sector industrial

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte impulsa una formación integral alineada con las políticas educativas del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, orientadas a consolidar la vinculación entre las instituciones de educación superior y la industria, así como a promover el desarrollo económico y productivo de Tamaulipas mediante la preparación de capital humano altamente capacitado.

Impacto de la visita en la formación de los estudiantes

Con acciones como esta, la UTTN reafirma su compromiso de brindar a sus estudiantes experiencias formativas de calidad, que fortalezcan su perfil profesional y los preparen de manera sólida para su incorporación exitosa al ámbito laboral, contribuyendo así al crecimiento y competitividad del sector industrial de la región.