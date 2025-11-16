INEGI acerca Censo 2024 a estudiantes de la UTTN

A fin de acercar a los alumnos del cuarto cuatrimestre, grupos "A", "F" y "G" de las áreas de Capital Humano y Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos, así como estudiantes del cuarto cuatrimestre grupo "A" y primer cuatrimestre grupo "B" de la carrera de Logística Internacional, información relevante y actualizada respecto a la actividad económica del país, recibieron la ponencia titulada "Resultados del Censo Económico 2024", impartida por la Lic. Silvia San Juana Morales Ramos, asesora de la Subdirección Estatal de Promoción e Informática del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Quien, además de compartir con los estudiantes importantes informaciones, destacó la importancia de contar con esta clase de información, sobre todo en el campo laboral en el cual se estarán desarrollando al concluir su formación académica; será una herramienta de análisis que les permita contar con certezas sobre qué se produce, dónde, cómo y a qué escala, además de identificar los sectores económicos más representativos y su distribución geográfica.

¿Qué datos presentó el INEGI?

Durante el encuentro, la representante del INEGI señaló que, en Reynosa, el sector con mayor dinamismo es el manufacturero; asimismo, presentó información relevante del Censo Económico 2024 a nivel estatal y municipal, destacando datos sobre el número de establecimientos, el personal ocupado y las principales actividades económicas por sector productivo.

¿Cómo beneficia esta información a los estudiantes?

Antes de concluir, añadió que este tipo de información fortalece la relación entre las teorías económicas, la administración, la geografía económica y las estadísticas, dando a los estudiantes la oportunidad de contar con una visión más clara de la realidad productiva nacional, preparándolos así para enfrentarse con más y mejores herramientas a la compatibilidad laboral de su especialidad.