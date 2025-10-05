Tocando corazones, recaudando sueños

Mostrando un poco de su talento, durante un par de segundos en uno de los semáforos ubicados en el cruce del Boulevard Hidalgo y la calle Praxis Balboa, un grupo de estudiantes busca el apoyo de la población para la adquisición de equipo, uniformes e instrumentos para continuar poniendo en alto el nombre de nuestra ciudad al participar en competencias de bandas musicales.

"Lo que nosotros hacemos es que estamos ahorita aquí en el semáforo recaudando para comprar útiles, más instrumentos para nuestros compañeros, porque nosotros tratamos de que todos estemos unidos para que podamos ir a concursar a otros lados.

Algunos compañeros no pueden pagar todo lo que viene siendo uniformes o parte de los instrumentos que nosotros ocupamos, entonces lo que nosotros hacemos es venir a recaudar dinero para usarlo con ellos mismos", explicó Juan Carlos Pozos Hernández.

Se trata de una banda compuesta por entre 47 y 50 estudiantes; sin embargo, pese al talento que pudieran poseer, para algunos es imposible costear los gastos que implica el pertenecer a una banda. Es por esto que este grupo de jóvenes puso manos a la obra y, durante sus ratos libres, muestra su talento a cambio de unas monedas.

Entre los próximos en los cuales estarán participando, se encuentra la Copa del Norte el próximo 18 de octubre, la Copa Panteras, la cual se llevará a cabo en el municipio de Matamoros, entre otros.

"Nos ha ido bien, hemos tenido tanto segundos como primeros lugares en categoría bachillerato, categoría libre; también tenemos participantes de escolta", detalló Hernández.

Antes de concluir, agradecieron el apoyo de aquellos que se detienen a regalarles una moneda, o más, además de los mensajes positivos que reciben, y dicen que los motivan a continuar persiguiendo sus sueños.