Estudiante de Tamaulipas participa en programa de NASA

Jesús Sebastián Moreno García, estudiante de Tamaulipas, ya forma parte de un programa que se realizará en las instalaciones de la NASA en Texas. El alumno fue elegido por su excelencia académica.

Recientemente se dio a conocer que ya forma parte del International Air and Space Program (IASP) 2025, el cual es organizado por AEXA Aerospace y realizado en las instalaciones de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en Houston, Texas.

Jesús formará parte de una gran experiencia y adquirirá conocimientos para ponerlos en práctica en un futuro.