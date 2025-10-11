Estudiante de Conalep Reynosa triunfa en competencia de Microsoft Office Specialist

Héctor David, estudiante del plantel Conalep Reynosa, triunfó en el décimo lugar mundial en el prestigioso Microsoft Office Specialist (MOS) World Championship 2025 al mostrar sus habilidades en la competencia celebrada en Orlando, Florida.

Durante su participación, el alumno reynosense resolvió un examen avanzado que ponía a prueba su dominio técnico y creatividad, diseñando materiales para Limbitless Solutions, una organización sin fines de lucro que fabrica prótesis biónicas.

En este desafío final, el estudiante tamaulipeco demostró su capacidad para aplicar sus conocimientos en proyectos con impacto social real.

El director del Conalep, Fernando Arizpe Pedraza, explicó que la edición número 23 de este campeonato mundial reunió a 190 de los mejores estudiantes de entre 13 y 22 años, provenientes de más de 80 países, donde David Palacios Regalado, compitió en la categoría de Excel (Office 2019), destacándose como el único representante mexicano en el Top 10 global.