Estímulos fiscales para regularizar motocicletas

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, hace un llamado a todos los propietarios de motocicletas para que aprovechen los beneficios fiscales vigentes hasta el 31 de diciembre.

Como parte de este programa, los motociclistas podrán renovar sus placas por solo 870 pesos, un estimulo que busca ofrecer facilidades económicas a quienes aún no han realizado el trámite.

Las autoridades estatales recordaron que el trámite puede efectuarse de manera presencial en la oficina fiscal o en línea, a través de la página oficial del Gobierno de estatal, lo que permite ahorrar tiempo y evitar filas.

Los requisitos para hacer el trámite de las placas, es llevar el INE y la factura de la motocicleta.

Las autoridades buscan que los contribuyentes, aprovechen la oportunidad para ponerse al corriente, ya que también se ofrecen las licencias de motociclistas a 800 pesos.

Estos dos beneficios fiscales estarán activos hasta finales de este año, con el objetivo de regularizar y renovar sin multas y sin recargos.



