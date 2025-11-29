Anuncian jornada gratis de esterilización canina

Con el objetivo de combatir la creciente sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, la Comunidad de Rescatistas Animalistas Independientes (CRAI) anunció una nueva jornada gratuita de esterilización que se llevará a cabo entre el 15 y 20 de diciembre en el sector de Paseo de las Flores, en la ciudad de Reynosa.

Mercedes Martínez, representante de CRAI, explicó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo comunitario que busca atender una problemática que año con año aumenta y que afecta tanto a los animales como a la convivencia en la ciudad. "Nuestra meta es que cada mes se puedan esterilizar más de cincuenta animales. Con eso evitamos nacimientos no deseados y reducimos la cantidad de mascotas abandonadas en las calles", señaló.

¿Qué servicios se ofrecerán en la jornada?

La representante subrayó que las esterilizaciones serán completamente gratuitas y estarán dirigidas tanto a mascotas con dueño como, especialmente, a animales en situación de calle, quienes suelen estar más expuestos a enfermedades, accidentes y maltrato. "No tiene costo, es totalmente gratis. Lo que queremos es que la gente se acerque y participe para ayudar a controlar la reproducción, sobre todo de gatos, porque ellos se reproducen mucho más rápido, incluso cada dos meses", añadió Martínez.

Para facilitar la participación de la ciudadanía, CRAI invita a los interesados a consultar los detalles del evento en la página de Movimiento Reynosa Animalista, donde se publicarán fechas exactas, requisitos y horarios de atención.

¿Quiénes apoyan esta iniciativa?

Martínez destacó que estas campañas no serían posibles sin el apoyo de voluntarios, médicos veterinarios y organizaciones locales que se suman de manera constante. "Es un trabajo de comunidad. Cada esterilización marca una diferencia y nos acerca a una Reynosa más responsable y respetuosa con los animales", afirmó.

El llamado de CRAI es claro: fomentar la esterilización como una práctica responsable, accesible y necesaria para disminuir el abandono y mejorar la calidad de vida de los animales en la ciudad.