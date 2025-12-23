Llevarán a cabo jornada gratuita de esterilización

Con el propósito de disminuir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, la Comunidad de Rescatistas Animalistas Independiente (CRAI) realizará una jornada gratuita de esterilización el próximo 28 de diciembre en la colonia Paseo de las Flores.

Mercedes Martínez, representante de la asociación, informó que esta campaña forma parte de los esfuerzos constantes que realiza el grupo para atender la problemática del abandono animal que afecta a diversos sectores de la ciudad. Explicó que la invitación está dirigida tanto a propietarios responsables como a personas interesadas en apoyar a animales que viven en la vía pública.

"El servicio es completamente gratuito y buscamos que la mayor cantidad posible de animales puedan ser esterilizados, ya que esta es una de las principales herramientas para controlar la reproducción y prevenir el abandono", señaló Martínez.

¿Qué es la jornada de esterilización organizada por CRAI?

En cuanto a los requisitos, detalló que las mascotas deberán acudir con un mínimo de ocho horas de ayuno, además de ser trasladadas de manera segura, ya sea en transportadora o con correa, a fin de evitar riesgos durante el procedimiento. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a colaborar llevando animales en situación de calle, siempre que sea posible.

La representante de CRAI destacó que colonias como Paseo de la Flores y zonas aledañas presentan un alto índice de animales callejeros, situación que se ha agravado en los últimos meses. Esta problemática, dijo, no solo impacta el bienestar de los animales, sino que también representa un riesgo para la seguridad vial y la salud pública.

Detalles sobre la campaña de esterilización gratuita

Indicó que recientemente se han comenzado a registrar casos de animales atropellados, lo que refleja la urgencia de reforzar las acciones preventivas. "Desafortunadamente ya estamos viendo las consecuencias de la sobrepoblación, con animales que pierden la vida en las calles", expresó.

Impacto de la sobrepoblación de animales en la comunidad

Finalmente, la organización reiteró el llamado a la población para sumarse a esta campaña y promover una cultura de tenencia responsable, subrayando que la esterilización contribuye a reducir el sufrimiento animal y a mejorar la convivencia en las comunidades.