Causa explosión en transformador apagón en V. Soleado

Un estallido repentino en un transformador de la calle Roble, en la colonia Valle Soleado, interrumpió el suministro eléctrico desde las 9:00 horas de ayer, dejando a varios comercios y viviendas afectados. Aunque el dispositivo no mostró daños visibles, los vecinos aseguran haber escuchado claramente la detonación.

"Porque cuando se revienta se quema; sí se escuchó un estallido, pero no tan fuerte, sin embargo, pues se ve bien por fuera", relató Gabriel Camacho, residente del sector.

El desperfecto se reflejó en cuatro locales de la zona, dos de los cuales tuvieron que suspender operaciones ante la falta de energía. Una farmacia se vio particularmente limitada, pues la falta de electricidad impedía el escaneo de productos y comprometía la refrigeración de medicamentos. Pese a ello, el personal permanecía en el establecimiento, a la espera de instrucciones del propietario o de la reactivación del servicio.