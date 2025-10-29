Por Día de Muertos, CBP restringe ingreso de flor cempasúchil y frutas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recordó a los viajeros que está prohibido el ingreso de ciertos productos agrícolas, como la flor cempasúchil, debido a que pueden ser portadores de plagas y enfermedades dañinas que amenazan la agricultura y los recursos naturales estadounidenses.

Y es que durante este festejo tradicional en México, muchos connacionales buscan celebrar en Estados Unidos de una forma similar o llevar ofrendas a las tumbas, sin embargo algunos artículos están prohibidos a manera de protegerse contra plagas y enfermedades invasoras.

¿Qué productos están prohibidos?

Uno de los productos más usados en los altares son las flores, como el cempasúchil, y es precisamente uno de los que están prohibidos ya que pueden albergar la chinche de la semilla del algodón (Oxycarenus hyalinipennis), una plaga capaz de causar daños significativos a la industria algodonera estadounidense. Otras flores prohibidas son los crisantemos.

Incluso también están prohibidas algunas frutas como los cítricos que son: naranjas, mandarinas, limas y pomelos. Otras frutas populares como guayabas, mangos, melocotones y granadas también están restringidas.

"Se prohíben ciertas flores, frutas, verduras, plantas en macetas y tierra para evitar la introducción de enfermedades de las plantas, insectos invasores y nematodos parásitos", señala el CBP.

¿Cuál es la recomendación para los viajeros?

Es importante, añade, que los viajeros declaren todos los productos que llevan al ingresar. "Entendemos la profunda importancia cultural del Día de los Muertos y animamos a los viajeros a honrar sus tradiciones responsablemente, familiarizándose con los artículos prohibidos antes de cruzar la frontera".

Subraya que no declarar productos agrícolas prohibidos puede resultar en multas considerables incluso "si se encuentran artículos prohibidos, se les puede retener o denegar la entrada."