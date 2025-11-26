Crecen baches y coladeras dañadas en Ayuntamiento

Cada semana se suma una reparación inconclusa más a la calle Río Álamo de la colonia Ayuntamiento, en la ciudad de Reynosa. Así es como lo refieren residentes de la zona, quienes indican que, además del pésimo estado en el cual se encuentra el pavimento, cada vez son más los huecos y coladeras dañadas a lo largo de dicha vialidad.

A pesar de que se trata de una vía bastante transitada, la cual se ubica a escasos metros del Bulevar Hidalgo, basta un solo vistazo para observar enormes neumáticos en medio de la calle, así como palos y algunos trozos de cinta amarilla.

"Esto apenas le hicieron la semana pasada, no sé qué sea lo que estén reparando, pero ya más adelante hicieron lo mismo, solo dejaron el hueco y como a cada rato caían carros, los vecinos le montaron una llanta de camión, y ahí está a ver hasta cuándo vienen y lo terminan de arreglar", expresó Ricardo Pérez Huerta, quien refirió que diariamente transita por el lugar.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Los afectados señalan que ya han solicitado en repetidas ocasiones que se lleven a cabo trabajos urgentes de recarpeteo, ya que la cinta asfáltica se encuentra bastante deteriorada. Sin embargo, hasta este momento no se ha recibido respuesta positiva y la problemática continúa creciendo.