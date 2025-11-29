Llaman reforzar el apoyo para prevenir suicidios

Los suicidios en Reynosa no cesan y de enero al 31 de octubre del 2025 ya sumaban 32, de los cuales 26 son hombres y 6 mujeres.

“De acuerdo con las estadísticas que tenemos, la gran mayoría de los hechos funestos han ocurrido vía ahorcamiento y las edades que fluctúan entre los 18 y los 45 o un poco más de años”, dijo Amadeo De León Carrillo, profesional de la Psiquiatría en esta ciudad.

¿Qué ocurrió?

A lo largo del 2024, escaparon por la puerta falsa del suicidio un total de 43 personas, de los cuales 33 fueron masculinos y 10 femeninas.

Las causas de este tipo de decisiones fatales son diversas, destacando la depresión, enfermedades terminales, consumo de alcohol y drogas, factores económicos, rupturas amorosas, problemas familiares, entre otros más.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

A los familiares de quienes tengan pensamientos de morir o quitarse la vida, les recomendamos estar muy al pendiente de ellos y además de apoyarlos, que los que tengan deseos de salir por la puerta falsa, deberán buscar ayuda en la familia o amistades cercanas, tal vez con los consejos que les puedan dar cambien de opinión y vean la vida de otra forma.

Pero en caso de no tener a nadie cerca, pueden llamar a la línea de apoyo que está en servicio las 24 horas y es LÍNEA DE AYUDA 800 911 2000 en donde recibirán la ayuda que están requiriendo.

¿Qué apoyo se recomienda buscar?

Ahora bien, también es importante que busquen el apoyo de especialistas en el rubro de psiquiatría, algo que también es muy importante para ese tipo de casos, concluyó De León Carrillo.