Estacionamiento de autos en ¡banqueta!

Sin contar con las características necesarias y sin tener un permiso que avale la actividad, en Reynosa ya se instalan estacionamientos para vehículos que incluyen parte de la banqueta, que es área pública.

Uno de esos casos se observa en la calle Zaragoza entre Ocampo y Canales zona centro. Ahí una persona se da a la tarea de acomodar los automotores a los cuales les cobra $20.00 por hora o fracción, cantidad que sobre pasa la que pagan por el mismo tiempo en estacionamientos que también se encuentran situados en el centro de la ciudad, situación que han cuestionado quienes han parado ahí sus unidades.

Así, sin tener documentación oficial o permisos otorgados por las autoridades competentes, así operan parqueadores de vehículos como el mencionado, sin que hasta el momento se les haya llamado la atención o aplicado correctivo por parte de alguna dependencia municipal.

El uso de banquetas que son públicas, aunque sea una mínima parte de estas, son parte del equipamiento municipal y por tanto no pueden usarse para tal efecto.



