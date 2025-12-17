La Navidad devuelve esperanza y dignidad

La Navidad representa un mensaje profundo de esperanza, fortaleza y dignidad para las personas, especialmente en medio de las dificultades cotidianas, señaló el obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcia, al reflexionar sobre el sentido espiritual de esta celebración.

Expresó que, ante los problemas, las enfermedades y los grandes retos de la vida, muchas personas pueden llegar a sentirse disminuidas o sin ánimo, pero destacó que el nacimiento de Jesús en Belén recuerda que ningún obstáculo es definitivo y que siempre es posible salir adelante.

Lira Rugarcia afirmó que la Navidad también eleva la autoestima personal y colectiva, al recordar que cada ser humano tiene valor y un propósito, aun cuando enfrente circunstancias complejas o aparentemente insuperables.

En ese sentido, hizo un llamado a las familias y a la comunidad a asumir una actitud activa durante estas fechas, poniendo de su parte para construir ambientes más solidarios, justos y fraternos, tanto en el hogar como en la sociedad.

"Hay veces que la superan los problemas y nos hace sentir poquita cosa y nos sentimos también poquita cosa frente a los grandes retos, pero Jesús que nace en Belén nos demuestra que ningún obstáculo puede frenarnos, aunque para el lugar en el mesón en la posada nació en un pesebre para mejorarnos la vida a todos también nosotros podemos a pesar de las adversidades hacen muchas cosas buenas para que todo mejore en nosotros, en nuestra familia", dijo.

El obispo enfatizó que el mensaje navideño no se limita a una celebración externa, sino que invita a una transformación interior que se refleje en acciones concretas de bien hacia los demás.

Finalmente, señaló que la Navidad recuerda que siempre existe la posibilidad de renovar la vida, fortalecer la esperanza y trabajar unidos para que las cosas mejoren, incluso en medio de las adversidades, lo que consideró como el gran mensaje de esta fecha.



