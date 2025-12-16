Esperan abundante lluvia los productores pecuarios

Fue muy poca la lluvia del pasado domingo que cayó en los ranchos ganaderos de Reynosa, por lo que productores pecuarios esperan que el próximo miércoles, en que se pronostican más precipitaciones pluviales, lleguen en cantidad suficiente.

"Sabemos que en el área urbana de la ciudad hubo lluvia torrencial, pero desafortunadamente para el campo no nos llegó más que una cantidad mínima, al menos esto reportaron los rancheros ganaderos", dijo José Cantú López, presidente de la Asociación Ganadera Local.

Sin embargo se tiene la esperanza de que para el miércoles y viernes, días en los que también se pronostican más lluvias, pues finalmente se hagan presentes pero más en los sitios que es donde hacen más falta, que es el sector rural y los ranchos dedicados a la producción de bovinos.

La sequía ha golpeado con severidad a una parte del área rural y la prueba está en que muchos productores pecuarios están chamuscando nopaleras para alimentar a los animales, ante la insuficiencia de comida natural.

Manifestó el dirigente pecuario local en que finalmente lleguen las precipitaciones pluviales a todo el campo, pues realmente sí se necesita para la ganadería y las tierras de siembra de temporal.



