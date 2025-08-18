Arte urbano olvidado

Los automovilistas todos los días tienen que apreciar arte urbano en decadencia.

A lo largo del Parque Lineal Anzaldúas se colocaron esculturas, hechas, algunas de concreto, y otras de acero, para realzar la imagen urbana de la ciudad.

Pero el desinterés por preservar el arte ha ocasionado que las esculturas se vean sucias, despintadas, quemadas por el sol y oxidadas.

Sin ninguna identificación del nombre de la escultura ni del autor, las obras pierden el interés por ser apreciadas.

Algunas se han vandalizado. Grafiteadas y con mensajes indescifrables. Otras esculturas se han utilizado para pegar publicidad, desde restaurantes hasta empresas que ofrecen préstamos.

No hay quién les dé mantenimiento.

Algunos árboles han crecido junto a las esculturas y las ramas obstaculizan la vista, aunque dan buena sombra.

Las esculturas hechas de acero se han oxidado. Algunas de las uniones empiezan a desprenderse, lo que podría convertirse en un peligro en el futuro.

Otras esculturas hechas de concreto también muestran el daño del tiempo. Requieren restauraciones urgentes.

Fueron pintadas con colores brillantes para contrarrestar las áreas verdes del canal Anzaldúas y el gris de la calles y banquetas, pero ahora sus colores se muestran débiles por pasar tanto tiempo expuestas al sol.

Además de las esculturas, el equipamiento urbano del Parque Lineal Anzaldúa requiere mantenimiento y sustitución de algunos equipos para hacer ejercicio, renovación de césped artificial colocación de malla ciclónica.

