Bloquean jardín infantil con montones de ramas

Varias escuelas públicas de la ciudad están afectadas por montones de ramas de árboles que fueron arrojadas a las banquetas, lo que afecta la movilidad de la comunidad escolar, en especial los días que hay clases, por lo que solicitan con urgencia el apoyo de las autoridades para su inmediato retiro, antes de que se conviertan en un foco de contaminación ambiental y de toda clase de alimañas.

Una de estas instituciones educativas es un jardín de niños y otra una escuela primaria, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, lo que está dañando a la comunidad educativa, sobre todo a la niñez. Montones de ramas de árboles fueron arrojadas indiscriminadamente a la vía pública, en días pasados, evitando el acceso de los alumnos de las escuelas públicas y los peatones a las banquetas de las calles, problema que se presenta en diferentes colonias de la ciudad.

¿Cuál es la situación actual?

Además de las ramas secas, un problema adicional que se presenta es la creciente acumulación de basura en las banquetas, debido a que las bolsas de plástico vuelan y se atoran ahí, generando con más basura un foco de contaminación que va en aumento. La comunidad educativa del Jardín de Niños María Teresa de Revize solicitó con urgencia el retiro del montón de ramas secas, lo que pone en grave riesgo la seguridad y la integridad de los estudiantes de escasos años de edad, y que pueden sufrir un accidente.

¿Qué acciones se están tomando?