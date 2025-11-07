Escuelas siguen sin recibir apoyos tras inundaciones

A más de siete meses de distancia de las inundaciones de finales de marzo del 2025, no han llegado los apoyos anunciados en su momento por autoridades de Educación a las más de 50 escuelas que enfrentaron pérdidas de mobiliario y equipo.

Tras las torrenciales lluvias, fue la titular del CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo) Alicia Pizaña Navarro, quien llevó a cabo recorridos por los distintos planteles para recabar la información sobre los daños que dejó a su paso el fenómeno metereológico.

Se constataron las pérdidas materiales consistentes en escritorios, archiveros, mesas de trabajo, computadoras, impresoras, entre otros equipos más.

Sin embargo, no se ha recibido aún ningún tipo de apoyo en ese sentido de parte de las autoridades estatales educativas.

Las escuelas que resintieron pérdidas en mobiliario y equipo, tuvieron que conseguir con el apoyo de padres y madres de familia, computadoras y demás herramientas necesarias para la captura de información relacionada con las mismas instituciones educativas.

Todavía permanecen como mudo testigo, desde sillas, escritorios y demás muebles que se utilizaban antes de la tormenta en los salones, direcciones y en otras áreas escolares.

Están algunas, abandonadas en el pasillo de las antiguas instalaciones del CREDE que hoy son ocupadas por distintas supervisiones escolares de nivel secundario.

Directores, supervisores y maestros de las distintas escuelas que se inundaron, entre ellas la primaria Club 2-30 de la colonia Del Valle, por mencionar tan sólo una, aún siguen esperando que les envíen Educación estatal para recuperar por lo menos algo de lo que se perdió.

imagen" tipo="3">

Como mudo testigo, se encuentran aún afuera de supervisiones escolares, sillas, escritorios y mobiliario que se perdió por las torrenciales lluvias.