Hay internet solo en ...¡oficinas escolares!

Pese a que el internet es de gran importancia en la educación de los alumnos, existen aún en Reynosa buen número de escuelas de nivel básico tanto del área urbana, sub urbana y rural que carecen de esa clase de servicio.

Se desconoce la causa por la cual el gobierno no haya dotado al total de los planteles de ese tipo de tecnología que permita al estudiantado acceder a la enseñanza por la vía digital.

Primarias como la Lauro Aguirre, Lic. Benito Juárez, Club 20-30, entre otras más, tienen el servicio pero únicamente en la oficina de dirección y no en los salones de clase y es contratado y pagado por los propios planteles.

A un mes y días de iniciado el nuevo ciclo escolar, en algunas escuelas primarias aún faltan docentes.

Al igual que en otras regiones del país, también en Reynosa se observa la falta del uso de tecnología educativa como es el caso del internet, dicen madres y padres de familia que tienen hijos estudiando en escuelas públicas.

En el caso de las escuelas existentes en el sector rural de esta fronteriza ciudad, solamente en las localizadas en el ejido Periquitos, se cuenta con ese servicio, informó Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino.

En el resto de las comunidades rurales, no lo hay, pero al parecer ya se entregarán próximamente modem que servirán para la conexión del servicio en cuestión, éste último que es fundamental en la educación de niños y jóvenes, añadió.

OTRAS SIN MAESTROS

A un mes y días de que se inició el nuevo ciclo escolar 2025-2026, en algunas escuelas primarias de Reynosa todavía enfrentan el problema de la falta de docentes.

Un caso concreto de la insuficiencia de maestras y maestros lo representa la Escuela Primaria Centenario de la Constitución de 1917 (turno vespertino), situada en el fraccionamiento Valle Soleado.

Así lo informó el supervisor de la Zona Escolar Rural 169, Francisco Pineda Ruíz, quien agregó que a otro plantel primario, éste también de turno vespertino, que se ubica en el fraccionamiento Pirámides, igualmente les falta un maestro.

En los dos casos ya se hicieron las gestiones pertinentes ante Educación estatal, pero se informa que hasta el momento no se han efectuado eventos de plazas para nuevo personal.

Mientras tanto, personal de ahí mismo se encarga de atender a los grupos que no cuentan oficialmente con un mentor, dijo finalmente Pineda Ruíz.