Desafían escuelas a la SET

Numerosas fueron las escuelas públicas de nivel básico que suspendieron clases el lunes 15 de septiembre, para reanudar actividades el próximo miércoles, en abierto reto a lo dispuesto por la SEP Tamaulipas que había anunciado previamente que ese día no era de descanso y que por tanto debía haber clases.

En un recorrido realizado por éste reportero por distintos planteles localizados en diferentes colonias de Reynosa, se constató que no hubo movimiento alguno y que sus puertas permanecieron cerradas durante todo el día.

Contrario a lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas por cuanto a que no habría suspensión de clases ese día, directores, directoras y docentes de instituciones educativas desde jardines de niños y hasta secundarias, tomaron la decisión de no acudir a las instituciones donde laboran.

Hubo padres y madres de familia que lanzaron críticas en contra de aquellos docentes que prefirieron no impartir clases en un día que no estaba autorizado por parte de Educación estatal, dependencia que dirige Miguel Valdés García.

El CREDE informó que abrieron porque seguían llegando mentores a cobrar sus sueldos en cheques, hasta casi las 13:00 Horas.

TOTAL SILENCIO

La algarabía estudiantil, dejó de escucharse ayer en muchas escuelas de la ciudad. En sus aulas solamente prevaleció el lunes un total silencio lo mismo que en sus patios.

Escuelas como la Lázaro Cárdenas de la colonia Narciso Mendoza; la Francisco Nicodemo de la Cañada; la José Pilar Palafox de la Beatty, la Arturo Enrique Longoria de la Longoria la Sor Juana Inés de la Cruz, de la misma colonia y el Jardín de Niños María Enriqueta Pereira de La Cañada, entre otras muchas más, se vieron totalmente desiertas, sin asistencia de maestras, maestros, directores, directoras y sin la población escolar.

En el caso de las de tipo particular, tampoco tuvieron clases, porque trascendió que cambiaron el día de descanso. Hoy descansaron pero mañana que oficialmente es día de no trabajar, sí laborarán.

El 78% sí trabajó, según el CREDE

Aseguran autoridades del CREDE Reynosa que el 78% de las escuelas públicas que operan en esta ciudad sí tuvieron clases ayer 15 de septiembre.

Alicia Pizaña Navarro, titular del Centro Regional de Educación local dijo que ese es el porcentaje que se tiene reportado de asistencia.

Mientras que en otras suspendieron actividades para dar paso a los festejos del Día de la Independencia de México en tanto que en otras tuvieron reunión sindical y por tanto tampoco hubo clases, siguió diciendo la funcionaria.

En cuanto a la actividad en el CREDE, informó que se recibió un oficio de parte de la superioridad para suspender labores a partir de las 12:00 Horas, pero continuaron con puertas abiertas porque seguían llegando mentores a cobrar sus sueldos en cheques, hasta casi las 13:00 Horas.

Como se había dispuesto laborar solamente hasta el mediodía, se colocó el candado en la puerta principal, pero a la gente que llegaba se le pidió entrara por el acceso al estacionamiento para posteriormente entrar a las oficinas donde se les atendió.



