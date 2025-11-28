Reportan inundaciones varias escuelas locales

En el CREDE (Centro Regional de Desarrollo Educativo) de Reynosa se recibieron varios reportes de escuelas en las que el agua de lluvia llegó ligeramente hasta el interior de las aulas de clase.

"Ante la posibilidad de que llegaran a generarse lluvias más intensas, directivos de los planteles de educación primaria decidieron como medida de precaución, dar la salida a las 11:00 horas al alumnado", dijo Alicia Pizaña Navarro, titular de la dependencia educacional.

¿Qué ocurrió?

El reporte indica que en los alrededores de varias escuelas de nivel básico, sí se registraron inundaciones en arterias aledañas. No se habla de pérdidas materiales como consecuencia del meteoro.

No se especificó cuántas en total fueron las escuelas que se vieron en esa situación y tampoco sus ubicaciones y nombres.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Lo que seguramente se habrá hecho en el caso de los salones de clase a los que entró el agua de lluvia, fue la labor de trapeado y limpieza de las mencionadas áreas a efecto de que volvieran a utilizarse a las horas siguientes a los aguaceros. Este tipo de acontecimientos ocurrieron en instituciones educativas localizadas en áreas bajas de la ciudad.

Además, las fuertes lluvias provocaron similares problemas en diferentes puntos de la geografía municipal, según pudo observarse.