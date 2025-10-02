Exigen a SEP atender las escuelas dañadas

Con la urgencia que demandan las circunstancias en escuelas con daños estructurales severos, debe la SEP estatal atenderlas con rapidez o qué espera, acaso que haya pérdida de vidas, o que un techo caiga sobre un educando, son las preguntas que se hacen dirigentes de la Uníón Nacional de Padres de Familia de Reynosa.

"Sabemos que la educación en la entidad cuenta con un muy buen presupuesto para destinarlo a la reparación de aquellas escuelas que están muy averiadas y que por tanto representan riesgo tanto para la población escolar así como para el personal docente", dijo Guillermo Rodríguez Leal, presidente de la UNPF a nivel local.

"Bueno sería que las mismas autoridades educativas rindieran un informe o dieran a conocer en qué se está gastando la partida presupuestaria con que cuenta y si se ha invertido en mantenimiento preventivo y correctivo en aquellos planteles que quedaron en condiciones deprimentes después de la tormenta e inundaciones del pasado mes de marzo", agregó.

Al tiempo que lamentó la situación de riesgo que viene presentando en varias escuelas publicas del nivel de educación básica en Reynosa, pidió actuar de ser posible con inmediatez para prevenir alguna desgracia.

CON LAS CUOTAS

Hay quienes critican la aportación de las cuotas voluntarias que pagan madres y padres de familia por inscribir a sus hijos en las escuelas, pero tal vez no sepan que estas se usan para compra de mini splits, reposición de cableados de energía eléctrica viejos que han provocado cortos circuitos , compra de abanicos y hasta la contratación de maestros de educación física, informó.

"Si nos esperanzamos a que lo haga el gobierno, pues vamos a esperar y a esperar y no va a hacer nada", agregó el dirigente de la UNPF.

Desafortunadamente los casos de escuelas en muy mal estado, han ido creciendo en número y esto refleja la indolencia de parte de las autoridades competentes.

Insistió Guillermo Rodríguez en Educación Tamaulipas debe actuar con la urgencia que demandan las circunstancias, antes de que ocurra un accidente con fatales consecuencias.



