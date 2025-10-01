Esperan ser reparadas 17 escuelas dañadas

Son 17 escuelas de nivel básico que resultaron dañadas por las inundaciones de finales de marzo pasado en Reynosa, incluida la Primaria Club 20-30 de la colonia Del Valle, de las que se espera pronto inicien los trabajos de reparación que corresponden, informó el CREDE a nivel local.

"En el caso de la situación que prevalece en la Primaria Club 20-30 donde se habla de caída de parte del techo externo y grietas en paredes de salones, de ello se informará a las autoridades superiores correspondientes para que en su momento envíen personal especializado en construcción para que hagan el estudio respectivo y si como dice la directora, se requiere construir tres aulas nuevas, pues ya eso lo analizará el ITIFE en su momento", dijo Alicia Pizaña Navarro.

Pizarra Navarro, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo dijo que ya la directora Elsa Elsa Córdoba Pérez, nos hará llegar la información sobre la situación que impera y los daños estructurales que existen en ese plantel, datos que se enviarán a las autoridades superiores, las que tomarán las medidas pertinentes.



