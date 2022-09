Escuelas, bajo psicosis

Bajo estricta vigilancia policiaca, los menores no tuvieron clases ayer; se espera que este lunes puedan retomarse tras descartar algún explosivo. Hubo presencia de autoridades.

Por lo que docentes, directivos y el resto del personal académico activó un protocolo para desalojar la escuela en el que también participaron los padres de familia.

La movilización ocurrió entre pánico y preguntas.

"Tuvimos que salirnos del salón porque nos dijeron que había una bomba en la escuela; no sabemos si es una broma o no, pero entraron autoridades a revisar", explicaron estudiantes a EL MAÑANA.

Los padres de familia llegaron al plantel para hablar con los maestros sobre lo ocurrido.

Antes de las 10:00 horas, autoridades explicaron que todo había sido falsa alarma y que tras la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quedó descartada la colocación de algún explosivo.

El reporte de una bomba en el plantel también se replicó en la preparatoria ´General Francisco Múgica´, pero tras una inspección, las actividades continuaron con normalidad.

El llevar explosivos es algo que generó gran preocupación en toda la comunidad educativa, quienes se encontraban en clases, y según relataron los estudiantes de la secundaria ´Múgica´, también hubo revisión de mochilas.

Mientras tanto, padres de familia indicaron: "Me hablaron para decirme que tenía que venir por mi hija porque iban a revisar la escuela por un tema de seguridad; ya cuando llegué aquí me entero que fue porque alguien habló, de muy mal gusto, para decir que tenían una bomba; afortunadamente no fue algo real, pero ojalá que se encuentre al responsable".