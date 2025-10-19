Destruye Comapa calle y la deja con enormes grietas

La comunidad escolar de Reynosa perteneciente a la Escuela Secundaria Técnica ETI Ciencia y Progreso ubicada en la colonia La Presa, solicitó a las autoridades municipales reconstruir el pavimento con concreto hidráulico en la calle 2 de febrero, luego de que hace tiempo cuadrillas de COMAPA rompieron el concreto, y destruyeron la calle, la cual está intransitable por enormes grietas.

Vecinos de este sector informaron que desde hace tiempo que cuadrillas del organismo operador dependiente del gobierno municipal, abrieron la alcantarilla que se encuentra frente al plantel, y que no conformes con ello se evocaron a romper el concreto en un tramo de dicha calle, frente a la institución.

Así es como comenzó el deterioro en que se encuentra la cale 2 de febrero, que se encuentra en completo abandono por el gobierno municipal y la COMAPA, que hasta el momento no han hecho nada para hacer las reparaciones correspondientes.

Padres de familia se sumaron a este clamor, señalando que esta vialidad se encuentra totalmente destruida, y que no es justo que se encuentren así, aparte de que por tratar de esquivar las grietas en el pavimento se corre el riesgo de que los conductores sufran un accidente y afecten a la comunidad educativa que tiene necesidad de cruzar por el lugar.

Ante esto los afectados reiteraron el llamado a las autoridades del ayuntamiento con el propósito de que reparen las enormes grietas en la calle 2 de febrero, tanto frente a la institución como en l resto de la vialidad en dirección de poniente hacia oriente, cuya arteria vial está muy dañada, reportaron.

A las cuadrillas que enviaron de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no les importó romper la calle que era de concreto y que anterior gobierno dijo que tendría una duración de 100 años con mantenimiento preventivo, pero los que están ahora en COMAPA lo único que saben es destruir, como lo hicieron frente a la Escuela Secundaria Técnica ETI 44 Ciencia y Progreso ubicada en la colonia La Presa.