No comienzan clases por falta de maestros

Ya concluyó el mes de septiembre y es fecha de que no comienza el período escolar en la Escuela Secundaria de Nueva Creación del fraccionamiento Las Pirámides, plantel al cual aún no han sido asignados ni maestros ni tampoco director.

Aún así, se abrió el registro de alumnos de nuevo ingreso y alcanzaron a inscribir a 60, pero al final de cuentas solamente quedaron menos de 40 pues el resto buscó acomodo en otras escuelas secundarias de la zona.

De acuerdo con lo manifestado por Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE (Centro Regional de Educación), aún hay posibilidades de que puedan comenzar a impartir clases en la mencionada secundaria, porque se espera que pronto puedan llegar los recursos humanos -maestros o maestras- que se encargarán de los grupos que llegaran a crearse.

La edificación de la secundaria continúa adelante, no ha parado y se espera que en su momento se concluya.

Por lo pronto aún se busca que la empresa constructora del fraccionamiento, facilite sitios donde puedan darse las clases.

PARA NOVIEMBRE