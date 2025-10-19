Suspenden clases por falta de agua potable en una escuela primaria de la Zona Escolar 75 en tanto que otras más, lo hicieron por labores de fumigación y sanitización.

Donde no hubo actividad escolar por falta del vital líquido que padeció por dos días continuos, fue en la Club Rotario. Ahí, por dos días -miércoles y jueves-, no tuvieron agua, de ahí que obligadamente tuvieron que parar clases el jueves pasado, dijo Alfredo Vásquez Guardado, quien es survisor escolar.

Ya para el viernes, se reanudaron las clases, una vez que fue resuelto el problema del suministro de agua.

En cuanto a otras primarias de la misma zona escolar, la Lauro Aguirre y la Justo Sierra, también suspendieron clases el viernes, pero fue porque las instalaciones fueron sometidas a trabajos de fumigación y sanitización y para no exponer a los alumnos a algún riesgo para su salud, se tomó la referida medida.

SE REANUDAN

Será a partir del próximo lunes cuando se reanuden las clases en la Lauro Aguirre y Justo Sierra.

Por cierto, precisamente el lunes se realizará la reunión del Programa de Aprendizajes Fundamentales) PAF, por lo faltarán a la mayoría de escuelas primarias del Sector IV grupos de primer a tercer grado.

El encuentro contempla a las escuelas de nu8evo ingreso, directivos, docentes de primero, segundo y tercer grado, supervisor ATP y en las zonas escolares que no tengan de nuevo ingreso, se les invita a supervisor, ATP y a todo aquel directivo que guste asistir.