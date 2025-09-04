Suspenden clases por un apagón en escuela

Un corto circuito estuvo a punto de causar un incendio en la Escuela Primaria Segundo Centenario de la Constitución de 1917 ubicada en el fraccionamiento almendros, desperfecto que pese a haber sido reparado, a diario se genera un apagón entre las 15:30 y 16:00 Horas, por lo que tienen que suspenderse las clases.

Fue el pasado primero de septiembre, en el momento en que se celebraban los honores a la bandera, cuando se escuchó un fuerte estruendo y surgió un flamazo de uno de los registros de luz, originándose el una conflagración sobreviniendo el apagón, dijo Hugo César Rodríguez Rodríguez, director del plantel.

"En forma inmediata se contrató a un electricista quien se abocó a la reparación correspondiente, sin embargo hace falta un mantenimiento de fondo al sistema eléctrico interno porque resulta que hay que hacer la derivación de la corriente pues está sobre cargado el consumo de luz hacia un sólo cable, por lo que se originan las suspensiones del servicio.

"El día de ayer miércoles se repitió el apagón más o menos a las horas señaladas, y al ocurrir esa situación nos obliga a parar las clases y a darles salida anticipada a los alumnos que en los dos turnos, el matutino y el vespertino asciende a casi 1,100 estudiantes.

ACUDEN

Ante el problema que se enfrenta tanto en la Primaria Segundo Centenario de la Constitución de 1917 y la Primaria Ideales de la Revolución, acudieron el director y un grupo de madres y padres de familia al CREDE (Centro Regional de la Educación) para plantear a su titular Alicia Pizaña Navarro, el asunto de la falla eléctrica pero también solicitarle el apoyo para darle solución así como a la falta de tres maestros del turno vespertino, uno para el 3o A, otro para el 3o B y uno más para Educación Física.

Sin embargo, no fue posible hablar con la funcionaria pues se encontraba en una reunión fuera de la oficina, pero quienes nos atendieron, le harán llegar la petición planteada, concluyó Rodríguez Rodríguez.

