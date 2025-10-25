Celebran con un desfile Día de Naciones Unidas

Celebran con un desfile Día de Naciones UnidasEl evento reunió a estudiantes, maestros y padres en un desfile cultural.
La Escuela Primaria Narciso Mendoza celebró el Día de las Naciones Unidas con un desfile y presentaciones culturales que resaltaron la diversidad y el valor de la paz entre los pueblos.
El evento, realizado bajo la dirección del profesor Armando Sánchez Cano, director del plantel y con el apoyo de la Supervisión Escolar 126, reunió a estudiantes, maestros y padres de familia.
¿Qué actividades se llevaron a cabo?
Niñas y niños caracterizados con trajes típicos de diferentes países participaron en bailes y representaciones que mostraron costumbres y tradiciones del mundo, fomentando el respeto, la tolerancia y la unidad.
"Queremos que nuestras niñas y niños comprendan que todos formamos parte de un mismo mundo, y que el respeto y la paz comienzan desde casa y la escuela", expresó el director del plantel, Armando Sánchez Cano.
¿Cuál es el propósito de esta conmemoración?
La conmemoración del Día de las Naciones Unidas busca recordar la importancia del trabajo conjunto entre las naciones para lograr un mundo más justo y solidario. Este viernes, diversos planteles educativos realizaron este tipo de actividades, fomentando los valores cívicos entre los estudiantes.