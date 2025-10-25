Celebran con un desfile Día de Naciones Unidas

La Escuela Primaria Narciso Mendoza celebró el Día de las Naciones Unidas con un desfile y presentaciones culturales que resaltaron la diversidad y el valor de la paz entre los pueblos.

El evento, realizado bajo la dirección del profesor Armando Sánchez Cano, director del plantel y con el apoyo de la Supervisión Escolar 126, reunió a estudiantes, maestros y padres de familia.

¿Qué actividades se llevaron a cabo?

Niñas y niños caracterizados con trajes típicos de diferentes países participaron en bailes y representaciones que mostraron costumbres y tradiciones del mundo, fomentando el respeto, la tolerancia y la unidad.

"Queremos que nuestras niñas y niños comprendan que todos formamos parte de un mismo mundo, y que el respeto y la paz comienzan desde casa y la escuela", expresó el director del plantel, Armando Sánchez Cano.

¿Cuál es el propósito de esta conmemoración?