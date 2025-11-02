Celebran festival cultural Caminando con las Almas

La Escuela Primaria "Narciso Mendoza", realizó el evento "Caminando con las Almas", una celebración dedicada a honrar la memoria de los seres queridos a través de la tradición del Día de Muertos.

La actividad se realizó este el jueves en la explanada del plantel, donde los asistentes disfrutaron de una exhibición de ofrenda, un festival cultural alusivo a la fecha y el concurso de catrinas y catrines, en el que estudiantes mostraron su creatividad, talento y respeto por esta costumbre mexicana.

Estudiantes participaron en el concurso de catrinas y catrines.

Con el lema "La tradición mantiene vivo lo que amamos más allá de la muerte", el evento se llevó con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y fomentar la participación familiar en torno a una de las celebraciones más representativas del país.

El evento contó con bailables y presentaciones artísticas, promoviendo el valor de recordar y celebrar la vida de quienes han partido.

Cada año, este plantel educativo realiza como ya es una tradición uno de los altares de muertos más grandes, ya que decoran un salón completo.