Descartan cuota de inscripción evn Escuela Primaria Justo

Confirman que por un ciclo escolar más, en la Escuela Primaria Justo Sierra turno vespertino de la colonia Bellavista, no se cobrarán cuotas por inscribir a los alumnos.

"Esta medida la hemos venido aplicando en forma ininterrumpida desde el año de 1982 y con ello tratamos de evitarles gastos a madres y padres de familia que nos dan su confianza de educar a sus hijos", dijo Antonio Quijano Quijano, director del plantel.

Señala que cuando se requiere de hacer una mejora o darle mantenimiento a la escuela, son amistades nuestras las que nos brindan el apoyo sin otro deseo más que el de solidarizarse con las necesidades que se vayan presentando.

De esta manera no hay necesidad de molestar a los papás y mamás de los estudiantes con aportaciones económicas.

Con el no cobrar cuotas voluntarias por concepto de inscripción a sus hijos, estamos apoyando su economía familiar y así seguiremos haciéndolo, anunció el propio Quijano Quijano.

