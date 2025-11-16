Club Rotario, 1er. lugar en concurso de escoltas

La Escuela Primaria Club Rotario logró el primer lugar en el concurso de escoltas escolares a nivel de Sector 3 y por tanto obtuvo el derecho a pasar a la siguiente etapa.

"Con la participación de cinco planteles de educación primaria, se llevó a cabo el certamen en días pasados", dijo Alfredo Vásquez Guardado, supervisor de la Zona Escolar 75.

De acuerdo con el jurado calificador que emitió su veredicto tras haber observado la participación de las escuelas ahí presentes, determinó que la escolta que tuvo un mejor desempeño fue precisamente la representativa de la primaria Club Rotario. Por tanto el grupo de alumnos de ese plantel, recibieron una medalla por haber obtenido el primer lugar.

¿Cuál es el contexto del concurso?

Ahora ellos nos representarán como zona escolar, en la siguiente fase, evento que se llevará a cabo el próximo primero de diciembre en un lugar aún no especificado y en las que estarán presentes escoltas de los cuatro sectores de Reynosa. Son siete las zonas escolares y uno de cada una de ellas, participará.

¿Qué escuelas participaron en el certamen?

Las instituciones educativas participantes fueron a nivel de Zona Escolar 75, fueron la Escuela Primaria Club 20-30, la Lic. Benito Juárez García, la Lauro Aguirre, la Club Rotario así como la Justo Sierra.