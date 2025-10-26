Promueven prevención en la Feria de la Salud

Bajo el sol de la mañana, los pasillos se llenaron de movimiento, risas y conversaciones sobre salud. No era una jornada cualquiera, los estudiantes de la Escuela de Enfermería Dr. José Ángel Cadena y Cadena habían preparado con esmero la *Feria de la Salud 2025, un espacio donde la comunidad encontró orientación, atención y sobre todo, cercanía humana.

La presencia de la señora Esthela Deándar dio un toque especial al encuentro, sumándose al mensaje de empatía y solidaridad con quienes enfrentan enfermedades como el cáncer.

Durante el evento, los asistentes participaron en tomas de tensión arterial y glucosa capilar, conocieron su índice de masa corporal, recibieron consejos nutricionales y aprendieron sobre salud bucal, todo bajo la guía y el acompañamiento de futuros profesionales de la salud que, con dedicación, compartieron sus conocimientos.

Ofrecieron a los asistentes valiosa información enfocada en temas para la salud pública como el cáncer de mama, cáncer de próstata, salud sexual.

Los módulos informativos abordaron temas que salvan vidas: la prevención del cáncer de mama y de próstata, la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, recordando la importancia del autocuidado y la detección oportuna.

"Más que una práctica, es una oportunidad para servir y aprender del valor de cuidar al otro", expresó una de las estudiantes participantes, reflejando el espíritu que animó toda la jornada.

Con iniciativas como esta, la Escuela de Enfermería reafirma su vocación humanista y su compromiso con la formación de profesionales sensibles, capaces de transformar la salud pública desde la prevención y el contacto directo con la comunidad.

La Feria de la Salud 2025 dejó más que resultados clínicos: dejó esperanza, conocimiento y la certeza de que cuidar también es un acto de amor.