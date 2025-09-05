Vandalizan en vacaciones a la escuela Club 20-30

Vandalizan en vacaciones a la escuela Club 20-30Los sospechosos ingresan al centro educativo y causan múltiples destrozos
Individuos desconocidos vandalizaron durante las vacaciones de verano que recién concluyeron, la Escuela Primaria Club 20-30 de la colonia Del Valle.
Al iniciar actividades, la directora del plantel Elsa Córdoba Pérez y personal docente, se percataron de los destrozos causados por quienes ingresaron al lugar de donde no se llevaron nada de valor, pero lo que sí hicieron fueron daños a las instalaciones.
De acuerdo con lo señalado por Córdoba Pérez, algunas de las afectaciones fueron por ejemplo la quiebra de espejos colocados a la entrada de los sanitarios. otro caso fue que rompieron las tuberías de los bebederos en la parte inferior, destruyeron candados de las puertas de los salones, rompieron algunas ventanas incluyendo una del comedor y bueno, todo eso le cuesta a la escuela.