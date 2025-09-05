Vandalizan en vacaciones a la escuela Club 20-30

Individuos desconocidos vandalizaron durante las vacaciones de verano que recién concluyeron, la Escuela Primaria Club 20-30 de la colonia Del Valle.

Al iniciar actividades, la directora del plantel Elsa Córdoba Pérez y personal docente, se percataron de los destrozos causados por quienes ingresaron al lugar de donde no se llevaron nada de valor, pero lo que sí hicieron fueron daños a las instalaciones.